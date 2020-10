Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm-Gebetsketten aus Fahrzeug gestohlen

Schwelm (ots)

Am Montag schlugen unbekannte Täter, zwischen 01:00 Uhr und 07:20 Uhr, die Seitenscheibe seines Pkw ein. Der Wagen war im Sackgassenbereich der Märkischen Straße geparkt. Aus dem Fahrzeug nahmen die Täter sechs Rosenkränze an sich, die der Halter in dem Fahrzeug aufbewahrte. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell