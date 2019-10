POL-PDMY: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Polizeidirektion Mayen

Eine 70-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Ahrweiler, befuhr am 16.10.2019, gegen 12:45 h, mit ihrem Pkw, VW-Polo, die L 82 von Mayen kommend in Fahrtrichtung Morswiesen. Hierbei verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem ihr entgegenkommenden Pkw, VW-Fox der zusammen, der durch eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus den Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren wurde. Beim Unfallhergang wurde eine 59-Beifahrerin in dem VW-Fox leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden.

