Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Adenau (ots)

Am Mittwoch, den 16.10.2019 gegen 17:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau seitens der Rettungsleitstelle Koblenz über einen Verkehrsunfall mit Verletzten auf der L 10 zwischen Adenau und Honerath in Kenntnis gesetzt. An der Unfallstelle konnte festgestellt werden, dass eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Adenau die L 10 in Richtung Honerath befuhr und hierbei im Kurvenbereich, auf nasser Fahrbahn, in den Gegenverkehr geriet und hier mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte, der durch einen 44-Jährigen aus dem Kreis Neuwied geführt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge abgewiesen, wonach der unfallbeteiligte Pkw im angrenzenden Straßengraben und der unfallbeteiligte Lkw, nach einer Kollision mit der Schutzplanke, auf der Fahrbahn zum Stehen kamen. Beide Unfallbeteiligten mussten zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus verbracht werden, wobei der Lkw-Fahrer mittels Rettungshubschrauber ins Bundeswehrzentralkrankenhaus nach Koblenz geflogen werden musste. Die L 10 musste für die Dauer von ca. zwei Stunden in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Neben der Polizei Adenau waren der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Adenau und die FFW Adenau vor Ort im Einsatz.

