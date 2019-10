Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mehrere Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Mayen (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es in der Nacht vom 15. auf 16.10.2019 zu zwei Sachbeschädigungen in der Innenstadt Mayen. Am Habsburgring an der ZOB wurde ein Glaskasten zum Aushang von Plakaten eingeschlagen, in der Ostbahnhofstraße wurde die Glasscheibe eines Bushaltehäuschens zerstört.

In den frühen Morgenstunden des 17.10.2019, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem, im Mühlenweg geparkten, Pkw, BMW. Hier wurde ein Reifen am Fahrzeug zerstochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

