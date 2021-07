Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Baum fängt Feuer bei Dacharbeiten

Ludwigsburg (ots)

Am Montag geriet gegen 16:10 Uhr bei Dacharbeiten an einem Gartenhaus im Haldenweg in Möglingen ein angrenzender Baum in Brand. Das Feuer entzündete sich beim Verschweißen von Dachpappe und wurde noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch Anwohner mit einem Gartenschlauch gelöscht. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell