Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Vorfall am Montagabend muss ein 48-jähriger Mann in Asperg mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen. Er war gegen 22:15 Uhr gerade dabei, Müll zu entsorgen, als ein 30-jähriger Taxifahrer mit einem Fahrgast vorbeifuhr. Da der 48-Jährige war der Meinung war, der Mercedes fahre schneller als die erlaubten 30 km/h, warf er zwei Glasflaschen auf die Fahrbahn, die vor und hinter dem Mercedes zersplitterten. Ob Sachschaden am Auto entstanden ist, steht noch nicht fest.

