Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall unter Alkoholeinwirkung - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16:35 Uhr auf der Friedrichstraße in Höhe der Aral-Tankstelle ereignet hat. Der 43-jährige Fahrer eines Opel war von Neckargröningen kommend auf der L 1140 in Richtung Ludwigsburg unterwegs und dabei Verkehrsteilnehmern aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Nachdem sich der Verkehr an der Ampel am Ortseingang von Ludwigsburg gestaut hatte, fuhr der 43-Jährige nahezu ungebremst auf den vor ihm stehenden Audi eines 35-Jährigen auf. Der 35-jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zwei mitfahrende Kinder blieben unverletzt. Der Fahrer des Opel entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, konnte aber kurze Zeit später von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen von Alkoholeinwirkung bei ihm fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell