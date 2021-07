Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Auseinandersetzung auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Lidl-Parkplatz an der Schwieberdinger Straße kam es am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 61 und 67 Jahre alten Männern. Der 67-Jährige soll den 61-Jährigen angesprochen haben, nachdem dieser den Motor seines stehenden Autos hatte laufen lassen. Die Männer gerieten in Streit, aus dem sich eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte, in dessen Verlauf der 67-Jährige ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Dabei war auch seine Brille zu Bruch gegangen. Zeugen des Vorgangs melden sich bitte beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141-1500170.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell