Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: E-Scooterfahrer verletzt sich schwer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagmittag, um 12:30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Dorstener mit einem E-Scooter auf dem Radweg der Halterner Straße. Ohne Fremdeinwirkung kam er nach links vom Radweg ab und stieß hier gegen ein geparktes Auto. Der Dorstener verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

