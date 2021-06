Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

1.200 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem geparkten weißen Renault Zoe. Das Auto stand am vergangenen Donnerstagnachmittag an der Luise-Hensel-Straße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

Am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer einen geparkten silbernen Hyundai Santafee an der Bülowstraße. Das Auto stand hier in einem Wendehammer. Nach Zeugenhinweisen soll es sich dem Fahrzeug des Verursachers um einen dunkelblauen Lkw mit gelber Aufschrift handeln. Bei dem Unfall entstand 5.000 Euro Sachschaden.

Herten

1.000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen BMW 530i. Das Auto stand am Montag zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr an der Kurze Straße im Stadtteil Westerholt.

Gladbeck

Am Montag zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Audi. Das Auto stand an der Roßheidestraße. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Marl

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten grauen Mazda 6 am Hülsmannsfeld. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An dem Auto entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell