Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, fuhr eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Haltern am See auf dem Stockwieser Damm über den Bahnübergang in Haltern-Sythen. Zeitgleich fuhr ein zunächst unbekannter Mann in entgegengesetzter Richtung über den Bahnübergang. Die Lenker der beiden Fahrräder berührten sich. Dadurch stürzte die 56-Jährige. Sie verletzte sich schwer.

Der Radfahrer blieb noch kurz stehen, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle.

Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Durch einen Zeugenhinweis konnte ein 61-Jähriger aus Haltern am See als Unfallbeteiligter ermittelt werden. Polizeibeamte trafen den Mann an der Wohnanschrift an. Hier ergab sich der Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Eine Blutprobe wurde entnommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell