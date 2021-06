Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach schwerer räuberischer Erpressung

Recklinghausen (ots)

Am 29.05.2021 um 19:50 Uhr betrat ein mit Mund-Nasen-Schutz maskierter Tatverdächtiger eine Tankstelle in Bottrop. Er ging direkt um die Kasse herum und bedrohte die beiden weiblichen Angestellten mit einer Pistole und einem Messer. Er forderte das Bargeld aus der Kasse und ließ es sich in einen mitgebrachten Beutel legen. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige zu Fuß von der Tankstelle.

Bilder des Tatverdächtigen und eine genauere Beschreibung der Person finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-schwere-raeuberische-erpressung

Da der Gesuchte möglicherweise bewaffnet ist, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie den Tatverdächtigen nicht an.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

