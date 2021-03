Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Einbruch in Handyladen

Mayen (ots)

In den Morgenstunden des 24.03.2021 kam es zwischen 00:34 Uhr und 02:45 Uhr in Mayen im Industriegebiet Ost zu einem versuchten Einbruch in einen Handyladen. Die Täter versuchten hierbei auf der Gebäuderückseite das Mauerwerk aufzustemmen, was ihnen jedoch nicht gelang. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Mayen unter 02651/8010.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell