Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen - Hoher Schaden

Mainz-Hechtsheim (ots)

Im Stadtteil Hechtsheim wurden seit Sonntagabend mindestens 19 parkende Fahrzeuge zerkratzt. Bislang konnten beschädigte Fahrzeuge im Hechtsheimer Bahnweg festgestellt werden, zusätzlich ergeben sich derzeit Hinweise auf mögliche weitere beschädigte Fahrzeuge in den Parallelstraßen. An den Fahrzeugen wurde jeweils die der Fahrbahn abgewandte Seite entlang der Türen und Motorhauben mit einem spitzen Gegenstand tief zerkratzt. Die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Mainz 3 vom Lerchenberg haben die Ermittlungen aufgenommen und gehen im Moment von einer Gesamtschadenshöhe von rund 45000EUR aus. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor, weshalb die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen sind. Wer selbst geschädigt wurde oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell