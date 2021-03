Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim

L428 - Nach Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Stadecken-Elsheim / L428 (ots)

Montag, 01.03.2021, 17:53 Uhr

Am Montag, den 01.03.2021 gegen 17:53 Uhr, kam es auf der L 428, kurz vor Stadecken-Elsheim aus Schwabenheim kommend, zum Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer. Ursächlich für den Unfall war laut Angaben des 39-jährigen Fahrers eines VW, der zuvor erfolgte Überholvorgang eines silbernen Ford Focus. Dieser scherte laut Angaben des 39-Jährigen mit zu geringem Abstand vor den Verunfallten ein und zwang diesen dadurch zu einer Vollbremsung. Der 39-Jährige kam mit seinem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild der dortigen Verkehrsinsel. Der silberne Ford Focus, besetzt mit zwei männlichen Personen, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Stadecken-Elsheim. Der 39-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

