Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Geparkter Pkw angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.06.2020 15:00 Uhr und Freitag, 19.06.2020 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Auto in Beuel.

Der Halter eines weißen Peugeot 3008 entdeckte am Freitagmorgen einen Schaden (vordere rechte Fahrzeugseite) am seinem in der Steinerstraße vor Hausnummer 15 abgestellten Fahrzeug. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Fahrzeug einen Zettel mit einer Handynummer. Die darauf notierte Nummer ist nicht vergeben.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell