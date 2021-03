Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Unfall mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Mainz-Altstadt (ots)

Ein Fahrradfahrer verletzt sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag in der Mainzer Innenstadt - der mutmaßliche Unfallverursacher fährt weg. Gegen 16:00 Uhr befährt der 22-jährige Mainzer mit seinem Fahrrad die Große Langgasse in Richtung Weißliliengasse. Zum gleichen Zeitpunkt fährt ein bislang unbekanntes rotes Fahrzeug aus einer Parkplatzausfahrt auf die Fahrbahn der Großen Langgasse ein und nimmt dem 22-Jährigen die Vorfahrt. Der Fahrradfahrer kollidiert bei einem Ausweichmanöver mit einem stehenden Pkw. Hierbei zieht sich der 22-Jährige diverse Verletzungen zu und muss später in einem Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus wird der stehende Pkw beschädigt. Bei dem unfallverursachenden roten Fahrzeug könnte es sich laut Aussage des 22-Jährigen um einen Geländewagen gehandelt haben, dieser setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

