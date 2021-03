Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auto aufgebrochen

Budenheim (ots)

Dienstag, 02.03.2021, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 03.03.2021, 04:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter ein Auto der Marke BMW aufgebrochen, das in der Schillerstraße in Budenheim geparkt war. Er entwendete das Lenkrad und das Navigationsgerät. Das Infotainment-Element war bereits ausgebaut, wurde jedoch nicht entwendet. Vermutlich wurde der Täter von dem Geschädigten gestört und flüchtete fußläufig. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung kann der Täter nicht angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

- männlich - ca. 1,75 cm - beige Kleidung - dunkle Schuhe - große Tasche bzw. einen großen Sack auf dem Rücken

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell