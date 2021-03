Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchsdiebstahl in Kellerverschlag

Mainz (ots)

Sonntag, 07.02.2021, 15:00 Uhr bis Dienstag, 02.03.2021, 17:30 Uhr

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 07.02.2021 und Dienstag, 02.03.2021 in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses Im Münchfeld eingebrochen. Das Vorhängeschloss, mit dem der Kellerverschlag gesichert war, ist nicht mehr aufzufinden. Die Täter haben ein Bügeleisen und einen Koffer entwendet. Es liegen keine Täterhinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

