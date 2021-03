Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Blitzeinbruch in REWE-Markt

Polch (ots)

Am 29.03.2021 um 03.13 Uhr kam es in Polch zu einem Blitzeinbruch in den dortigen REWE-Markt. Die beiden Täter gingen zielgerichtet die Tabakwaren im Kassenbereich an. Die durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter bereits am Morgen des 26.03.2021 den Markt ausbaldowert haben dürften. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte der Kriminalinspektion Mayen unter 02651/8010 mitteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell