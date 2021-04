Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Ladendiebe geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstag (06.04.2021) versucht, in einem Drogeriemarkt an der Königstraße Parfum im Wert von über tausend Euro zu stehlen. Ein Detektiv beobachtete die beiden Tatverdächtigen, wie sie gegen 19.00 Uhr insgesamt 14 Flaschen Parfum in eine präparierte Tasche steckten und damit den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Als der Detektiv das Duo ansprach, ergriffen beide in verschiedene Richtungen die Flucht. Einer der Unbekannten warf dabei die Beute weg. Er soll schwarze Kleidung getragen haben. Sein Komplize trug eine bordeauxfarbene Jacke mit Pelzkragen und weißer Aufschrift am rechten Ärmel. Eine Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 zu wenden.

