Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (06. bis 07.04.2021) in ein Büro an der Lehmfeldstraße eingebrochen und haben eine Geldkassette gestohlen. Die Täter gelangten, zwischen 21.00 Uhr und 06.30 Uhr, durch ein eingeschlagenes Fenster in das Büro einer Werkstatt. Dort rissen sie eine befestigte Geldkassette heraus und entwendeten diese. Die aufgebrochene Kassette fand ein Zeuge im Bereich des Hauptfriedhofes. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell