Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autoaufbruch in der Innenstadt; hoher Geldbetrag entwendet; Zeugen gesucht

MannheimMannheim (ots)

Als der Fahrer eines Kleintransporters am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr nur für kurze Zeit sein Fahrzeug verließ, um im Quadrat E 2 in einem Lebensmittelmarkt einzukaufen, brach ein bislang unbekannter Täter das verschlossene Fahrzeug auf und durchsuchte einen Rucksack, der im Fahrerraum abgelegt war. Mehrere tausend Euro Firmengelder, die im Rucksack deponiert waren, wurden entwendet. Zeugen, die den Aufbruch beobachtet haben und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, tel.: 0621/1258-0 in Verbindung zu setzen.

