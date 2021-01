Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg. Einbruch in Kindergarten; Zeugen gesucht

HeidelbergHeidelberg (ots)

Zwischen Sonntag und Donnerstagnachmittag wurde in den städtischen Kindergarten in der Vangewrowstraße eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter brach mehrere Schränke und Schreibtische auf und hinterließ einen enormen Schaden. Ob er etwas entwendete, steht noch nicht fest. Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

