POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter stiehlt Rucksack

Einen Dieb sucht die Ulmer Polizei seit Mittwoch.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr kam ein Unbekannter in ein Ulmer Geschäft in der Hirschstraße, weil er einen Gutschein kaufen wollte. Das teilte er der Angestellten mit. Die 55-Jährige musste kurz in einen anderen Raum. Das nutzte der Unbekannte: Er sah einen Rucksack, nahm ihn und flüchtete damit. Die Frau beschrieb den Unbekannten mit einer Größe von ungefähr 170 cm und einem geschätzten Alter von 65 Jahren. Der Mann soll kurze braune Haare gehabt haben. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

