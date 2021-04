Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Langfinger machen Beute

Die vergangenen Tage klauten Unbekannte mehrere Matratzen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Die Matratzen lagerten in einem Lagerraum in der Nördlinger Straße. Unbekannte brachen das Schloss zu dem Lagerraum in den vergangenen Tagen auf. Insgesamt nahmen sie sechs Matratzen mit. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Heidenheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

