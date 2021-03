Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Verkehrskontrollen ++ Unbekannter überfällt Einkaufsmarkt ++ Unbekannte zerkratzen VW Golf

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden und Dillenburg: Verkehrskontrollen

Am Donnerstag (18.03.2021) kontrollierten Dillenburger Polizisten, unterstützt von Beamten der Bereitschaftspolizei auf der Bundesstraße 277. Zwischen 09:00 Uhr und 11:40 Uhr hielten die Ordnungshüter mehrere Fahrzeuge von Dillenburg aus kommend in Fahrtrichtung Sechshelden an. 15 Autos überschritten die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Taxifahrer, der mit 134 km/h in die Radarkontrolle fuhr. Fünf Gurtmuffel stellten die Polizisten fest, ein Autofahrer konnte die Hände nicht von seinem Mobiltelefon lassen. Zwei Autofahrer standen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Für sie folgte eine Blutentnahme bei der Polizei. Auf beide kommen nun Anzeigen zu. An einer zweiten Kontrollstelle in der Kasseler Straße stellten die Beamten drei Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h schaffte es ein Fahrzeugführer auf 71 km/h. Insgesamt vier Autofahrer verstießen gegen die vorgeschriebene Gurtpflicht.

Wetzlar-Naunheim- Unbekannter überfällt Einkaufsmarkt

Gestern Abend (18.03.2021), um 19:47 Uhr, betrat ein unbekannter Jugendlicher den Einkaufsmarkt in der Waldgirmeser Straße. Offenbar ging er geradewegs zu dem Kassenbereich. Dort nahm er eine Getränke-Dose, legte diese auf das Kassenband und gab vor, die Dose bezahlen zu wollen. Nachdem die Marktmitarbeiterin die Kasse öffnete um Wechselgeld zu entnehmen, zeigte der Unbekannte ein Küchenmesser in Richtung der Kassiererin. Unter Vorhaltung des Messers forderte der Räuber die Marktmitarbeiterin auf, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der Jugendliche verstaute das Geld in einem mitgebrachten Plastikbeutel und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Dieb erbeutete rund 1.100 Euro. Die Wetzlarer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach einem, sehr schlanken, 14-16 Jahre alten und 175 cm großen Jugendlichen. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit silberfarbenem Reißverschluss. Er trug vermutlich eine dunkelblaue Jeans und eine sogenannte schwarze Snapback ( Basecap mit geradem Schild). Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der unbekannte Jugendliche gestern Abend gegen 19:47 Uhr im Bereich des Einkaufsmarktes aufgefallen? Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem unbekannten Räuber geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Garbenheim: Unbekannte zerkratzen VW Golf

Unbekannte machten sich zwischen Mittwoch (17.03.2021) und Donnerstag (18.03.2021) an einem VW Golf zu schaffen. Der blaue VW stand auf einem Parkplatz in der Kreisstraße. Die Vandalen zerkratzen den Golf an beiden Fahrzeugseiten. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu den Unbekannten, die in der Zeit von 21:00 Uhr bis 12:00 Uhr zuschlugen, erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

