Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Jugendlicher mit Motorroller ohne Führerschein unterwegs (15.09.2020)

Donaueschingen (ots)

Ein jugendlicher Motorrollerfahrer war am gestrigen Dienstag gegen 12.30 Uhr in der Alemannenstraße bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Der 17-Jährige war mit einem Peugeot-Roller unterwegs, dessen Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h beschränkt ist. Tatsächlich war das Zweirad durch technische Veränderungen jedoch deutlich schneller und dadurch fahrerlaubnispflichtig geworden. Da der junge Mann keinen Führerschein besitzt, muss er mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen. Seinen Roller nahm die Polizei in Verwahrung.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell