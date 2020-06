Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alleinunfall, schwer verletzter Fahrradfahrer

Bestwig-Heringhausen (ots)

Ein 27 jähriger Radfahrer befuhr am 26.06.2020 gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Bike einen abschüssigen Schotterweg im Bereich Heringhausen-Andreasberg am sogenannten Silbersee. Im Bereich einer Regenablaufrinne stürzte er nach dem Passieren der Rinne und zog sich multible Verletzungen am Körper und im Kopfbereich zu. Der Verunfallte wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Stra.

