POL-RE: Herten: Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 10:30 Uhr, fuhr ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Herten auf dem Radweg der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Süden. Ihm kam eine unbekannte Fahrradfahrerin "in falscher Richtung" entgegen. Als der Mann sie darauf aufmerksam machte, stieß die Frau mit der Hand gegen den Lenker des 85-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht.

Die unbekannte Frau flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

Personenbeschreibung: 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlanke Statur, lange Haare zum Zopf gebunden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

