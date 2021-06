Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Dillenburg (ots)

Wetzlar:

Am vergangenen Freitag (18.06.2021) kontrollierten Wetzlarer Polizisten, gemeinsam mit Spezialisten des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill und der Ordnungspolizei im Wetzlarer Stadtgebiet.

Zwischen 17:45 Uhr und 19:45 Uhr wurde das Einhalten der Höchstgeschwindigkeit in der Frankfurter Straße stadtauswärts überwacht. Der Fahrer eines Mercedes der S-Klasse fuhr mit einer Geschwindigkeit von 78 km/h durch die Messstelle, an der eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt ist. Nach Abzug einer Toleranz von 3 km/h kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und 1 Punkt im Fahrerlaubnisregister auf den Benz-Fahrer zu. Er erwies sich als trauriger Spitzenreiter des Abends.

Bis 23:30 Uhr stellten die Beamten insgesamt fünf Fahrzeuge fest, an denen Veränderungen vorgenommen wurden. Die Polizisten stellten nicht serienmäßige Rad-/Reifen-Kombinationen, nicht serienmäßige Anbauteile wie Abgasanlagen, Heckdiffusor und Frontspoilerlippen fest. Aufgrund dieser Veränderungen erlosch die Betriebserlaubnis. Die Fahrzeugbesitzer müssen ihre Autos nun einer technischen Prüfstelle vorführen, um ein Gutachten zur Erteilung der Betriebserlaubnis zu erlangen. Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt.

Bei Kontrollen am Parkplatz Bachweide zogen die Ordnungshüter eine positive Bilanz. Die kontrollierten Fahrzeuge entsprachen alle den Vorschriften.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell