Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Bothenstraße wurde zwischen Sonntag- und Montagnachmittag in eine Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die unbekannten Täter nichts gestohlen.

Recklinghausen:

Am Wochenende, zwischen Freitagmittag und Montagmorgen, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle auf der Alte Grenzstraße. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Lager der Baustelle. Es wurden mehrere Teile der Wasserinstallation gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

