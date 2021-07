Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 19:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mercedesstraße in Sindelfingen. Ein bislang unbekannter Mercedes-Lenker beschädigte hierbei beim Ausparken den Opel eines 43-Jährigen und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Vorfall wurde von Zeugen in einem angrenzenden Restaurant beobachtet, die anschließend die Ehefrau des Geschädigten angesprochen hatten. Die Polizei bittet diese Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

