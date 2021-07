Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Sprayer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag oder Sonntag die Einfahrt einer Tiefgarage in der Seestraße sowie zwei Hausfassaden und eine Umspannstation in der Alleenstraße mit blauer Farbe beschmiert und dabei über 1.000 Euro Sachschaden angerichtet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, zu melden.

