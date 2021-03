Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Sturz mit Leichtkraftrad - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 16-Jährige befuhr am Mittwoch 17.03.2021, gegen 12.00 Uhr, mit ihrem Leichtkraftrad die Rheinfelder Straße und wollte nach links in die Salzertstraße abbiegen. Vermutlich aufgrund wenig Fahrpraxis in Kombination mit einer neuen Bereifung bei leicht feuchter Fahrbahn kam sie dabei ins Rutschen und stürzte. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Leichtkraftrad wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

