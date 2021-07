Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person, Sachschaden von rund 14.000 Euro sowie zwei Fahrzeuge welche abgeschleppt werden mussten sind die Bilanz eines Auffahrunfalles, welcher sich am Freitag gegen 15.45 Uhr auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München, zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart, ereignete. Ein 59-jähriger Mitsubishi Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen und bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt stark abbremsten und fuhr auf den VW Beatle einer 24-Jährigen hinten auf. Der VW Beatle wurde noch auf den davor befindlichen Skoda eines 27-Jährigen geschoben. Die 24-Jährige wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell