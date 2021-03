POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 40 - Verkehrsunfall bei Neukirchen-Vluyn - Drei Menschen schwer verletzt - Weiterer Mann in Lebensgefahr

Polizei Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 40 - Verkehrsunfall bei Neukirchen-Vluyn - Drei Menschen schwer verletzt - Weiterer Mann in Lebensgefahr - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Ermittlungen dauern an

Samstag, 27. März 2021, 2.17 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Samstag auf der A 40 bei Neukirchen-Vluyn in Fahrtrichtung Dortmund wurden drei Menschen schwer und ein Mann lebensgefährlich verletzt. Eine Frau hatte die Kontrolle über ihren Pkw verloren und sich mitsamt der drei Insassen überschlagen.

Nach jetzigem Stand der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr die 23-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem VW die A 40 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe der Anschlussstelle Neukirchen-Vluyn verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Pkw mehrfach und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Fahrerin sowie die drei Mitinsassen (eine Frau, 20 Jahre alt, zwei Männer, 20 und 23 Jahre alt) wurden schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Sein Zustand ist weiterhin kritisch. Es besteht der Verdacht, dass die 23-jährige Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

