Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

PapenburgPapenburg (ots)

Am 3. Dezember kam es in der Straße Scheideschloot in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer bog gegen 11 Uhr mit seinem dunklen Pkw von der Luisenstraße nach links in die Straße Scheideschloot ab. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 19-Jährige, die mit ihrem Renault in Richtung der Straße Am Stadion unterwegs war. Es kam zu Zusammenstoß. Am Renault entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei Papenburg bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell