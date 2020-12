Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen gesucht

SögelSögel (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr entwendeten zwei männliche Täter circa 20 Damenjacken von einem Ständer vor einem Kleidungsgeschäft an der Clemens-August-Straße in Sögel. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und informierte die Angestellte des Ladens. Sie konnten die beiden Männer auf einem nahegelegenen Parkplatz stellen, als sie dabei waren die Jacken in einem Rucksack zu verstauen. Der Zeuge nahm den Rucksack an sich. Einer der Täter riss ihm diesen jedoch wieder aus der Hand. Anschließend flüchteten die beiden Männer in Richtung Sigiltrastraße und weiter Richtung Spahner Straße. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel unter der Rufnummern 05952/ 9345-0 zu melden.

