Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pizza im Ofen löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:55 Uhr hatte eine 45-jährige Frau eine Pizza in den Ofen geschoben und war anschließend eingeschlafen. Ein aktivierter Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Allee löste daraufhin einen Feuerwehreinsatz aus. Bis zu deren Eintreffen war die Frau bereits wieder wach und hatte die Entstehung offener Flammen verhindert. Weder sie noch andere Personen kamen zu Schaden.

