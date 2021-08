Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Alkoholisierte gehen aufeinander los

Ludwigsburg (ots)

Vor einer Kneipe in der Karlstraße haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr zwei 24 und 324 Jahre alte Männer entdeckt, die gerade mit lautem Geschrei aufeinander losgingen. Nachdem die beiden Raufenden getrennt waren, stellte sich heraus, dass sie bereits in der Gaststätte Streit hatten, nachdem der 24-Jährige seinen Kontrahenten beleidigt hatte. Nachdem sie sich vor Ort nicht beruhigen ließen und den Streit immer wieder anfachten, erhielten sie Platzverweise. Während der 34-Jährige dem nachkam, ignorierte der 24-Jährihe die polizeiliche Aufforderung und verhielt sich weiter aggressiv. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

