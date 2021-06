PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Mehrere Auseinandersetzungen +++ Mann entblößt sich vor Kindern +++ Zwei Garagen von Dieben heimgesucht +++ Autos gestohlen +++ Navi und Steuereinheit aus Mini Cooper ausgebaut

Hofheim (ots)

1. Auseinandersetzung auf dem Marktplatz in Kelkheim, Kelkheim, Am Marktplatz, 20.06.2021, 04.45 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Sonntag kam es auf dem Marktplatz in Kelkheim zu einer handfesten Auseinandersetzung, nachdem dort zwei größere Personengruppen aufeinandergetroffen waren. Die beiden Gruppen begegneten sich gegen 04.45 Uhr auf dem Marktplatz. Es folgten zunächst verbale Attacken, was dann in Handgreiflichkeiten ausuferte, bei welchen ein 18 Jahre alter Junge sowie eine 25-jährige Frau von einem 20-Jährigen aus der gegnerischen Gruppe durch Schläge und Tritte leicht verletzt worden sind. Da sich die beiden zur Wehr setzten, erlitt auch der 20-Jährige leichte Verletzungen. Im Rahmen der nach der Auseinandersetzung durchgeführten Kontrollmaßnahmen, widersetzte sich ein 23-jähriger Mann den polizeilichen Maßnahmen, so dass auch gegen ihn noch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 in Verbindung zu setzen.

2. 34-Jähriger getreten und bedroht,

Hattersheim, Im Nex, 18.06.2021, 16.45 Uhr,

(pl)Ein 34-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag in Hattersheim von einem unbekannten Täter getreten und bedroht. Der Geschädigte traf gegen 16.45 Uhr in der Straße "Im Nex" auf zwei Männer und soll im weiteren Verlauf von einem der beiden einen Tritt gegen den Oberkörper erhalten haben. Hierdurch sei der 34-Jährige zu Boden gestürzt und habe sich leicht verletzt. Neben dem Tritt soll der Geschädigte auch noch verbal bedroht worden sein. Der Angreifer wurde als ca. 25-35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß mit schwarzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er habe zur Tatzeit ein dunkles T-Shirt und eine rote, kurze Hose getragen. Der weitere anwesende Mann soll etwa gleich alt gewesen sein und ein weißes T-Shirt getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Schlägerei in Bar,

Flörsheim, Kapellenstraße, 21.06.2021, 02.05 Uhr,

(pl)In einer Bar in der Kappelenstraße in Flörsheim schlugen in der Nacht zum Montag zwei Männer im Alter von 28 und 47 Jahren aufeinander ein. Die Auseinandersetzung, bei welcher neben Fäusten auch mit einer Glasflasche zugeschlagen worden sein soll, ereignete sich gegen 02.00 Uhr. Die Männer erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen.

4. Zwei Garagen von Dieben heimgesucht,

Hofheim, Wallau, Kiedricher Straße, 19.06.2021, 18.00 Uhr bis 20.06.2021, 11.30 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag wurden in der Kiedricher Straße in Wallau zwei Garagen von Dieben heimgesucht. Die Täter verschafften sich Zugang zu den beiden betroffenen Garagen und erbeuteten eine Motorsäge, eine Kettensäge, zwei Hochdruckreiniger, einen Rasensprenger sowie ein Pedelec im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Navi und Steuereinheit aus Mini Cooper ausgebaut, Hofheim, Marxheim, Frankfurter Straße, 18.06.2021, 18.00 Uhr bis 19.06.2021, 12.50 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Freitagabend und Samstagmittag in Marxheim zugeschlagen und aus einem geparkten Mini Cooper verbaute Elektronik gestohlen. Der graue Pkw war in der Frankfurter Straße abgestellt, als die Diebe auf bislang unbekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum eindrangen und das Navigationssystem und ein Steuergerät ausbauten. Die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Mann entblößt sich vor Kindern,

Hochheim, Geschwister-Scholl-Straße, Samstag, 19.06.2021, 21:15 Uhr

(fh)Am Samstagabend entblößte sich ein Mann im Bereich einer Schule in der Geschwister-Scholl-Straße in Hochheim vor zwei jungen Mädchen. Die beiden 12 und 13 Jahre alten Mädchen befanden sich gegen 21:15 Uhr auf dem Gelände der Schule, als sich ihnen ein Mann auf einem Fahrrad näherte, unvermittelt seine Hose und Boxershorts herunterzog und sein Geschlechtsteil offenbarte. Die beiden geschockten Mädchen rannten daraufhin in Richtung eines Einkaufsmarktes in der Danziger Straße. Hierbei wurden sie zunächst von dem Mann auf seinem Fahrrad verfolgt, ehe er von den beiden abließ und in unbekannte Richtung flüchtete. Der Täter wird als männlich, mit dunklerem Hauttyp, um die 20 Jahre beschrieben. Seine Statur sei schlank gewesen und er habe kurze, braune Haare und einen dunklen Bart gehabt. Weiterhin sei er mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer weißen kurzen Hose, einer schwarzen, engen Boxershorts und weißen Nike Schuhen des Models "Air Force" bekleidet gewesen. Bei dem Fahrrad solle es sich um ein schwarzgraues Herrenrad mit auffallend dünnen, schwarzen Reifen gehandelt haben. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim Verbindung zu setzen.

7. Mini vor Hotel gestohlen,

Bad Soden, Am Bahnhof, Sonntag, 20.06.2021, 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag stahlen Diebe im Bereich des Bahnhofs in Bad Soden einen Mini Countryman. Der rot-schwarze Mini wurde gegen 17:00 Uhr auf der Straße unmittelbar vor einem Hotel abgestellt. Im Anschluss gelang es den Tätern auf bislang unbekannte Art und Weise das Fahrzeug zu entwenden. Eine umgehend durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos. Der Wert des Mini Countryman wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim Verbindung zu setzen.

8. Autoschlüssel und Fahrzeug entwendet, Hofheim, Wallau, Nordenstädter Straße Donnerstag, 17.06.2021 bis Samstag 19.06.2021,

(fh)Im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag entwendeten Kriminelle in Wallau einen schwarzen Audi A3 und flüchteten mit diesem. Ersten Ermittlungen zur Folge begaben sich die Täter zunächst unbemerkt in das Wohnhaus des Halters in der Nordenstädter Straße und ließen dort den Fahrzeugschlüssel für den Audi mitgehen. Im Anschluss wurde das Fahrzeug, welches unweit der Wohnanschrift auf einer Parkfläche stand, mithilfe des Schlüssels zum Laufen gebracht und gestohlen. Der Wert des Audis beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell