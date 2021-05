Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10-Jährige verursachen Farbschmierereien

Ludwigshafen (ots)

Zwei Kinder besprühten am Dienstag (04.05.2021) mit Spraydosen eine Fassade eines Gebäudes in der Ludwigstraße. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 16.45 Uhr den Vorfall und informierte die Polizei. Die stellte die Kinder in unmittelbarer Nähe fest. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Beide Kinder wurden im Anschluss an die Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell