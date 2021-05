Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 11-Jähriger leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 04.05.2021, gegen 19 Uhr, fuhr eine 44-Jährige mit ihrem Auto in der Kanalstraße, als plötzlich ein 11-Jähriger zwischen zwei parkenden Fahrzeugen vom Gehweg in den fließenden Verkehr fuhr. Es kam zum Zusammenstoß bei dem das Kind zunächst auf die Motorhaube und schließlich auf die Fahrbahn stürzte. Der Junge wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

