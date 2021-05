Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlimmeres verhindert

Ludwigshafen (ots)

Wenn ein 48-jährigen Omnibusfahrer am 04.05.2021, gegen 13:15 Uhr, in der Karl-Kreuter-Straße nicht so schnell reagiert und stark gebremst hätte, wäre es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 65-Jährigen gekommen. Diese war in gleiche Richtung fahrend unvermittelt auf die Spur des Buses abgebogen. Durch die starke Bremsung wurde eine Insassin des Buses leicht verletzt. Gegen die 65-Jährige wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

