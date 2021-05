Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fall der Betrugsmasche "Smishing"

Ludwigshafen (ots)

Eine 43-Jährige musste am 02.05.2021 feststellen, dass ihr Handy plötzlich nicht mehr funktioniert. Zuvor hatte sie eine SMS mit einer vermeintlichen Paketzustellung erhalten. Nachdem sie auf den in der Nachricht angegeben Link geklickt hatte, wurde ein Virus auf dem Handy installiert. Insgesamt entstand hierbei ein Schaden von rund 170 Euro.

Leider häufen sich die Fälle der Betrugsmasche "Smishing". Hierbei erhalten die Betroffenen per SMS eine vermeintliche Paketzustellungsnachricht. Beim anschließenden Klick auf einen angeblichen Bestätigungslink wird jedoch unerkannt eine Schadsoftware heruntergeladen und auf dem Handy installiert. Diese Schadsoftware leitet unbemerkt sensible Daten weiter, spioniert die Kontaktliste der Geschädigten aus und versendet anschließend eigenständig SMS mit der Schadsoftware an verschiedene Rufnummern, die zusätzliche Kosten verursachen können. Empfängern einer solchen SMS wird folgendes empfohlen:

- den Link nicht anklicken - falls der Link angeklickt wurde, Mobiltelefon sofort in den Flugmodus schalten - Mobilfunkanbieter informieren - Drittanbietersperre einrichten - Warnen Sie Familienangehörige, Freunde und Bekannte vor der Betrugsmasche

Sind Sie bereits Opfer des Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Ihre zuständige Polizeidienststelle finden Sie über das Internet: https://www.polizei.rlp.de/de/dienststellensuche/ .

Alternative können Sie die Anzeige auch bequem über unsere Online-Wache erstatten. https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell