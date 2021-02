Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Körperverletzung

Widerstand

Northeim (ots)

Northeim, Mühlenstraße und Teichstraße

Sa., 06. Feb. 2021, 00.05 - 01.00 Uhr

NORTHEIM (ri). Ein 51-jähriger Northeimer beschädigt in einem Kiosk in der Mühlenstraße diverse Gegenstände. Außerdem kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem 24-jährigen Kioskbetreiber. Dabei werden beide verletzt. Der alkoholisierte Beschuldigte wird zur Wache verbracht und leistet hier Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Nach der Entnahme einer Blutprobe und Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle wird der Beschuldigte in den Morgenstunden entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell