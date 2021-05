Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit Luftgewehr Taube getötet

Ludwigshafen (ots)

Eine unbekannte Person schoss am Dienstag (04.05.2021), gegen 20 Uhr, vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Taube in der Von-Sturmfelder-Straße. Durch den Schuss wurde die Taube getötet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Waffen- und Tierschutzgesetz und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

