Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall verursacht und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

In der Frankenthaler Straße kam es zu einem Auffahrunfall, nachdem eine bislang unbekannte Person in ihrem dunklen Kleinwagen am 04.05.2021, gegen 17 Uhr, plötzlich einen U-Turn nach links machte und über eine Sperrfläche fuhr. Weil die 65-Jährige, die hinter dem Kleinwagen fuhr, hierdurch stark bremsen musste, fuhr wiederum eine 23-Jährige auf ihr Auto auf. Die 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen der beiden Frauen entstand insgesamt ein Sachschaden von 5000 Euro.

Die unbekannte Person im Kleinwagen fuhr weiter, gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zu der Fahrerin oder dem Fahrer des dunklen Kleinwagens geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

