PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

1.Diebstahl von Fahrrad

Mozartstraße 20 e in 65812 Bad Soden Samstag 19.06.2021 zwischen 14:45 Uhr - 16:00 Uhr

Im oben genannten Zeitraum wurde das Fahrrad der Geschädigten samt angebrachtem Vorhängeschloss aus dem Vorgarten entwendet.

Die Geschädigte habe das Fahrrad mittels Faltschloss gesichert und in den Vorgarten gestellt, als sie nach ca. 3 Stunden wieder zu ihrem Rad zurückkehrte, war dieses nicht mehr vor Ort. Es soll sich dabei um folgendes Fahrrad handeln:

Marke: Cube Aim Ex (Mountainbike) Farbe: schwarz mit neongelber Schrift Weiteres: Schutzbleche vorne/hinten, Schlosshalterung am Rahmen, Beschädigung am Rahmen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgrupp in Eschborn unter 06196/9695-0 entgegen.

2.Verkehrsunfallflucht

Parkplatz Golfclub Hof Hausen vor der Sonne 1 in 65719 Hofheim am Taunus Samstag 19.06.2021 zwischen 15:00 Uhr - 20:00 Uhr

Am Samstagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Golfclubs "Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e.V." zu einer Verkehrsunfallflucht.

Als der Geschädigte nach ca. 5 Stunden zu seinem Fahrzeug, einem Porsche 911 Carrera, zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug eine frische Beschädigung rechtsseitig an der Fahrzeugfront aufwies. Augenscheinlich ist beim Ein/ Ausparken ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Frontstoßstange des Fahrzeugs gefahren und hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinwiese nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter 06190/9360-0 entgegen.

3. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl Am Untertor 1 in 65439 Flörsheim Samstag gegen 21:11 Uhr

Am Samstagabend stellte der Geschädigte Einbruchsspuren an seiner Balkontür fest.

Die im Erdgeschoss befindliche Wohnung des Geschädigten wies außen an der Balkontür Beschädigungen im Bereich des Türhebels auf. Dabei handelte es sich um zwei Löcher, die zu vor nicht dort gewesen seien. Augenscheinlich haben bislang unbekannte Täter versucht, sich mittels Bohrer Zugang zu der Wohnung des Geschädigten zu verschaffen. Nachdem dies jedoch nicht gelang entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim am Taunus unter 06192/ 2079-0 entgegen.

